Kontoret-restauratør: Det hele er meget usikkert

Kalundborg - 26. marts 2021 kl. 15:10 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Værtshuse og spillesteder er med i anden fase af genåbningsplanen fra 6. maj, men der er så stor usikkerhed om betingelserne, at restauratør Morten Nystrup, der har Kontoret og Postgaarden i Kalundborg sammen med sin hustru Trine Nystrup, er meget i tvivl.

- Det er en meget usikker situation. Vi har ikke fået at vide, hvilke restriktioner, der vil blive gældende, udover coronapasset. Det hele afhænger af, hvor mange kvadratmeter vi skal beregne til hver gæst.

- Hvis vi skal genåbne Kontoret den 6. maj, skal det være med to kvadratmeter til hver siddende og fire til stående gæster. Hvis de hæver det til det dobbelte antal kvadratmeter pr. gæst, så åbner vi ikke, siger Morten Nystrup.

- Og vi er kede af den åbningstid, der er lagt op til, hvor vi skal lukke kl. 22. Det er en stor indskrænkning.

- Vi kan kun gøre forsøg på at lokke folk til at komme allerede fra kl. 17. Og bliver det med åbent kun til kl. 22, kan det kun betale sig for os at holde åbent tre dage om ugen, siger Morten Nystrup.

Kontoret vil ikke åbne for udeservering fra 21. april, selvom det muligt.

Hvad angår coronapas siger Morten Nystrup:

- Det kan vi godt administrere. Det må vi finde os i, men det vil gå ud over de spontane gæster til Kontoret, siger han.

Postgaarden Kalundborg Event- og Musikhus er i kategorien spillesteder og selskabslokaler og kan ligeledes åbner fra 6. maj.

Men også her afhænger det af, hvor mange kvadratmeter, der kræves pr. gæst i genåbningstiden.

Kulturminister Joy Mogensen har udtalt, at spillesteder og teatre skal planlægge genåbningen med samme restriktioner, som da de lukkede ned i december, plus coronapasset.

- Det vil betyde, at vi kan have 153 siddende gæster til koncerter, og så kan det ikke køre rundt med de kendte navne, med mindre de vil giver to koncerter, siger han.

Danseorkestret skulle have spillet 10. april men er aflyst. Og nu risikerer også Rugsted & Kreutzfeldt, der skal spille 12. maj, at blive aflyst, fordi de ikke kan spille to koncerter.

- Vi afventer lige de endelige udmeldinger om, antal gæster, siger Morten Nystrup.

Der er ikke planlagt andre koncerter i Postgaarden før Ida Corr til efteråret.

- Det bliver meget svært at lave et musikprogram med de gamle restriktioner, mener restauratøren.

Han vurderer at bankospillet om onsdagen vil kunne genoptages efter 6. maj.

Hvor mange gæster, der må være på Postgaarden, påvirker også udlejningen til bryllupper og konfirmationer, oplyser restauratøren.