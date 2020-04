Efter alt sandsynlighed bliver byfesten i uge 30 aflyst. Kontoret arbejder, lige som folkene bag Kalundborg Rocker, på, hvilke løsninger de skal tilbyde de mange mennesker, der allerede har købt billetter. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Kontoret og Rock'er arbejder på løsningsmodeller efter Mettes udmelding

Kalundborg - 07. april 2020 kl. 11:07 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er mange måneders planlægning, der er røget i vasken for arrangørerne af Kalundborg Rocker og byfesten på Kontoret efter statsministerens udmelding mandag aften.

Ingen større arrangementer til og med august betyder en aflysning af Rocker og formentlig også af byfesten. Nu skal arrangørerne finde ud af, hvad der så skal ske, og her er flere muligheder i spil.

Fælles for de to begivenheder er det, at mange allerede har købt billetter, og at det vil være en kæmpe økonomisk lussing at skulle betale alle billetpengene tilbage. Derfor ser man på, om man kan rykke arrangementerne, eller om man eventuelt kan overføre billetterne til 2021 i stedet, fortæller både Johnny Elmelund (Rocker) og Morten Nystrup (Kontoret).

- Vi står i en rigtig skidt situation, for vi har allerede brugt en del penge på eksempelvis annoncering. Derfor kan vi ikke bare gå ud og betale folk, deres penge tilbage i morgen. Vi skal lige have et økonomisk overblik. Men vi har fokus på at beskytte kunderne. Det skal gøres ordentligt og sobert, siger Johnny Elmelund, der også siger, at han regner med, at kunne betale det fulde beløb tilbage til dem, der ønsker det.

Morten Nystrup understreger også, at folk nok skal få deres penge igen, hvis det er det, de ønsker. Han fortæller endvidere, at han allerede har fået en række sympatihenvendelser.

- Der er flere, der har skrevet, at de for at hjælpe os ikke behøver at få deres penge igen. Det er en kæmpe hjælp, siger han.

Coronavirussen kan koste ham et sekscifret beløb, »måske mere«, som han siger. Og han lægger ikke skjul på, at situationen er hård for ham og hans familie.

- Nogle gange sidder jeg bare og kigger ind i væggen og tænker, hvad fanden sker der, siger Morten Nystrup.

Ifølge Johnny Elmelund er det ikke »økonomien alene«, der vil få Kalundborg Rocker til at dreje nøglen om. Med det mener han, at situationen tager hårdt på folkene bag Rocker, der alle arbejder frivilligt.

- Efter sådan noget her, kan lyset slukkes hos nogle. Vi er en gruppe på otte mand, og hvis vi pludselig står og kun er tre tilbage, kan vi ikke lave festival. Det er simpelthen for hårdt. Men jeg håber, vi kan komme videre og præsentere en festival i 2021, siger han.

Folkene bag Kalundborg Rocker mødes tirsdag eftermiddag og diskuterer situationen. Kontorets ejere afventer fra statslig side en definition på en »stor forsamling«, før man kan melde noget endeligt ud.