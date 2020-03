Se billedserie Kontorclipsen har de seneste år haft cirka 70 virksomheder som kunder, og med ny teknologi bliver der brug for dobbelt så mange, fortæller indehaveren, Sanny Jørgensen. Privatfoto

Kontorclipsen lukker

Kalundborg - 19. marts 2020 kl. 16:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter mere end 20 år har Sanny Jørgensen valgt at lukke sit firma Kontorclipsen, som tilbyder regnskabsservice til mindre virksomheder. De sidste fem og et halvt år har kontoret ligget på Casa Danica i Kalundborg og har beskæftiget tre medarbejdere ud over Sanny Jørgensen selv.

Kontoret lukker inden sommer, når alle kunder er hjulpet videre, fortæller Sanny Jørgensen, som siger, at der er flere årsager til hendes beslutning:

- Digitaliseringen, ny ferielov, nye krav om GDPR (general data protection regulation) og hvidvask er hovedårsagen til lukningen. Vi er som rådgiver nødt til at sætte os ind i ny lovgivning og programmer, så vi kan følge udviklingen. Desværre er det ikke alle virksomhedsejere, der forstår, hvor vigtigt det er at få korrekte tal fra sit regnskab - og vil betale for den rådgivning.

Mange af de nye iværksættere vælger de nye gratisprogrammer. Problemet er bare, at hvis man ikke putter de rigtige tal ind, så kommer der heller ikke det rigtige ud, siger Sanny Jørgensen og nævner, at det ikke automatisk gælder, at man kan trække kaffe, udgifter til bilen og julegaver fra, fordi nabovirksomheden kan gøre det.

- I dag går digitaliseringen meget stærkt, og vores job som bogholder bliver voldsomt truet. Hos Kontorclipsen har vi de sidste år haft ca 70 virksomheder som kunder, og med den nye teknologi skal vi måske have dobbelt så mange, hvis det skal hænge sammen, fortæller Sanny Jørgensen.

