Kontaktlinser kan beskytte mod pollen

Pollensæsonen er for alvor skudt i gang, og den giver store gener for omkring en femtedel af befolkningen. De mikroskopiske pollensporer sætter sig i slimhinderne og giver irritation i næse, mund og ikke mindst øjne, som bl.a. kan føre til sløret syn, hovedpine og træthed.

Men mange har faktisk mulighed for at mindske øjengenerne på en nem og effektiv måde. Bruger man kontaktlinser i stedet for briller, når pollentallene driller mest, kan man beskytte nerverne i øjnene og dermed øge komforten markant.

Mange brillebrugere har imidlertid den opfattelse, at kontaktlinser kan forværre pollengenerne, og de holder sig derfor til det velkendte.

- Når øjnene svier, er det unaturligt for mange at placere noget på øjet. Og det er en udbredt misforståelse, at linser vil gøre generne større, for det forholder sig lige omvendt.

Kontaktlinser kan fungere som en slags skærm, der beskytter øjnene mod pollen i luften. Det er også derfor, at mange kontaktlinsebrugere kan skære løg, uden at deres øjne løber i vand, siger Gitte Christensen fra Brillehuset på Nytorv i Kalundborg.

Der er dog stor forskel på, hvor gode kontaktlinser er til at skærme øjnene for pollen. Flere undersøgelser har vist, at fugtafgivende endagslinser giver de bedste resultater.

- Mange moderne endagslinser udløser en smule fugt, når der blinkes med øjnene. På den måde beskyttes og renses øjnene løbende, og det reducerer symptomerne fra pollenallergien mærkbart, siger Gitte Christensen.

Hun forklarer, at traditionelle månedslinser eller 14-dageslinser også kan beskytte mod pollen, men det kræver, at man er omhyggelig med at rense linserne og vaske hænder, inden linserne sættes i øjet. Ellers risikerer man, at linserne ophober pollen og affaldsstoffer fra dag til dag.

Pollenallergi kaldes også tit høfeber og betragtes af mange som et sommerrelateret problem, men pollen kan genere en stor del af året.

Den milde vinter betød fx, at sæsonen for el- hasselpollen satte tidligt ind.

Typisk udvikles pollenallergi i barndommen, men det kan også komme ud af det blå og ramme 30-40-årige.

- Det kommer bag på mange, at pollenallergi kan dukke op uden varsel. Og vi møder en del personer i butikken, der tilsyneladende lider af pollenallergi uden selv at vide det. Vi sender dem til øjenlæge eller læge, så de kan blive udredt og få hjælp. Vi har ikke en mirakelkur mod pollenallergi, men vi kan vejlede i at finde et par kontaktlinser, der kan være et godt alternativ til briller, når pollengenerne er størst, fortæller Gitte Christensen.

Mængden af pollen i luften varierer meget fra dag til dag. På astma-allergi.dk kan man finde daglige pollental og -prognoser. Astma-Allergi Danmark har også lavet appen »Dagens Pollental«, som man kan downloade til sin telefon og på den måde få hurtig adgang til dagens pollental.