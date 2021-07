Kalundborg Kommune mangler ferieafløsere på Ældre- og Sundhedsområdet, da mange af de normale afløsere i stedet har fået job på et testcenter. Det betyder mindre rengøring hos kommunens ældre borgere. Foto: Chresten Berg

Konsekvens af Coronatest: Mere snavs hos de ældre

Kalundborg - 05. juli 2021 kl. 12:31 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

På grund af de mange ansatte på Coronatestcentrene har det vist sig svært for Kalundborg kommune at finde ferieafløsere på Ældre- og Sundhedsområdet, Det betyder, at kommunen ikke vil kunne leve op til sine egne rengøringsstandarder i sommerferien.

En utilsigtet konsekvens af den nationale teststrategi har været at flere brancher mangler arbejdskraft, da det er mere attraktivt at arbejde på et testcenter, hvor der udbetales en relativt høj timeløn. Nu rammes Kalundborg Kommune og kommunens ældre borgere også af denne udvikling.

- Vi må - ligesom mange andre brancher - erkende, at konkurrencen fra testcentrene er svær at hamle op med. Så vi står med lidt færre afløsere end vi havde drømt om. Det betyder desværre, at vi må nedprioritere rengøring en smule - for at kunne opretholde omsorgs- og plejeniveauet, siger direktør i Ældre- og Sundhedsområdet i Kalundborg Kommune, Søren Ole Sørensen.

Kalundborg Kommunes rengøringsstandard siger, at borgere som modtager rengøringshjælp skal have gjort rent tre gange om måneden.

- Det vil vi i nogen tilfælde ikke kunne leve op til, så nogle borgere vil opleve kun at få gjort rent to eller halvanden gang om måneden i sommerferien. Derudover vil nogle opleve, at de får gjort rent på andre tidspunkter end de er vant til, uddyber Søren Ole Sørensen.

Ældre- og Sundhedsområdet i Kalundborg Kommune beskæftiger omkring 900 medarbejdere, og internt arbejder man på bedst muligt at aflaste de områder der er hårdest ferieramt, siger Søren Ole Sørensen, der også håber at de nye studenter og andre unge mennesker som er gået på sommerferie, måske vil have mod på at tage et sommerferiejob som rengøringshjælp i kommunen.

- Det er vigtigt at understrege, at der er tale om et midlertidigt problem, og at vi forventer, at vi efter sommerferien igen kan leve op til vante standarder, siger Søren Ole Sørensen.