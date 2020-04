Konkurrence om den bedste corona-film

På Kalundborg Ungdomsskole forsøger man under coronakrisen at finde på alternative aktiviteter til kommunens unge.

Man skal lave en lille video-dokumentar, eksempelvis optaget med mobiltelefon, der viser, hvad man får tiden til at gå med derhjemme i denne særlige tid.

Filmen på højst to minutters varighed sendes via Facebook Messenger til Ung Kalundborg. Deadline for aflevering er fredag den 17. april klokken 10.