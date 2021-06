I 2019 kørte PostNord Danmark Rundt igennem Odsherred, i år er turen kommet til Kalundborg, der er målby 13. august. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Konkurrence imod Holbæk om flotteste folkefest Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Konkurrence imod Holbæk om flotteste folkefest

Kalundborg - 29. juni 2021 kl. 11:00 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Hvis man sommer efter sommer er gået i ly for solen for at sidde og se Tour de France, er billederne utvivlsomt nogle, man kender til.

Ikke af cykelrytterne, der okser over brosten og opad bjergveje, men af stort anlagte præsentationer på marker, tagrygge og i vejkanten, hvor entusiastiske cykelfans fremviser området på en kreativ, anderledes facon.

Den type udsmykninger bliver alle borgere og institutioner i Kalundborg Kommune nu opfordret til at finde på, når PostNord Danmark Rundt 13. august slutter fjerde etape i Kalundborg.

Og for at få lidt ekstra på spil, er der lagt op til lidt intern kommunekonkurrence, fordi Holbæk er startby for etapen, som forløber sig gennem landskab og byer i de to kommuner.

- Den her konkurrence er en unik mulighed for at vise resten af Danmark, hvem vi er, og hvad vi kan i Kalundborg. Jeg tror på, at vi har flere kreative borgere i kommunen, som vil være med til at skabe den mest farverige og flotteste folkefest nogensinde i Kalundborg. Jeg ser frem til at se, hvad borgerne og institutionerne finder på, siger Jane Hald Christiansen, kulturchef i Kalundborg Kommune, i en pressemeddelelse.

Håbet for konkurrencen er, at det giver en række flotte præsentationer langs ruten, som både kan levere flotte tv-billeder fra helikoptere og samtidig skabe en god oplevelse for alle ryttere, tilskuere og tv-seere.

- Til dette års PostNord Danmark Rundt drømmer vi om, at institutioner og borgere langs ruten i Kalundborg vil være med til at give løbet ekstra farve. Vi glæder os til at se kreativiteten i Kalundborg, siger Frank Hyldegaard, projektchef for PostNord Danmark Rundt, i en pressemeddelelse.

For at deltage i konkurrencen skal man dele sin udsmykning på Instagram og bruge hashtagget #PNDKR21. Vinderen modtager et indrammet eksemplar af løbets blå førertrøje. En detaljeret rute af 4. etape kan findes her.