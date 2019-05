Se billedserie Hyldest-kvartetten More Jacks, med Stig Rossen, Keld Heick, Jesper Lohmann og Jesper Asholt, fik taget til at lette i Kalundborg-hallerne. Foto: Stefan Andreasen

Send til din ven. X Artiklen: Kongerne More Jacks var på togt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kongerne More Jacks var på togt

Kalundborg - 21. maj 2019 kl. 22:27 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vokalgruppen More Jacks har lagt Four Jacks lidt på hylden og udvidet pop-repertoiret - det blev luftet for fuld udblæsning tirsdag aften i Kalundborg-hallerne.

Den berømte sangkvartet Four Jacks stoppede i 1964 efter otte år. Hyldest-kvartetten More Jacks, med Stig Rossen, Keld Heick, Jesper Lohmann og Jesper Asholt, har holdt i 11 år med show-koncerter med Four Jacks' musik. Tirsdag ramte de drøn-musikalske, veloplagte herrer Kalundborg-hallerne med den nye teater-koncert »No More Jacks - mod nye tider«, om den øre-klingende, danske popmusik efter 1964.

- Nu' det slut, Jack, lød det muntert i en dansk undersættelse af Ray Charles' »Hit the Road Jack«.

- Vi sad der i garderoben i Esbjerg Musikhus og tænkte, hvad fa'n gør vi nu. Vi havde været Four Jacks' plejebørn i 11 år, men vi havde ikke lyst til at skilles, fortalte Stig Rossen og lagde op til fortolkninger af hits fra årene efter 1964.

De 400 publikummer fik blandt andet et medley med Mills Brothers-sange - orkesterleder Peder Kragerup kunne bryste sig af at have akkompagneret »brødrene« i Tivolis Koncertsal i 1981. Efter More Jacks' fortolkning af »Cab Driver«, »Paper Doll« og »Opus One« fik publikum også hits som Otto Brandenburgs »Når en sailor går i land« og »Alle Sømænd er glade for Piger«, Keld Og The Donkeys' »Ganløse Vanløse« og John Mogensens »To mennesker på en strand«.

Mills Brothers blev kaldt »The Four Kings of Harmony« - More Jacks må være det danske svar, »De Fire Harmoni-konger«, serveret på en tronstol af et stort lysshow og med et stærkt swingende Peder Kragerups Orkester.

Publikum kvitterede med masser af taktfast bifald og syng-med-lyst.