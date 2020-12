Se billedserie Sognepræst Helle Brink og komfirmander besøgte Raklev Plejecenter og spredte lidt julestemning blendt beboerne. Privatfoto Foto: Privatfoto

Konfirmander og præst overrasker ældre på plejehjem

16. december 2020

Julen er sæson for at samles med familie og venner, at gå til julegudstjeneste og en masse julefrokoster.

Det bliver desværre ikke sådan i år på grund coronasituationen.

For at forebygge spredning af coronavirus er der efterhånden indført besøgsrestriktioner i alle plejecentre i langt de

fleste kommuner. Dét gør sig også gældende i Kalundborg Kommune.

- Jeg fortalte konfirmanderne om situationen på Raklev Plejecenter, hvor beboerne må undvære at se andre end nogle få af deres nærmeste. Traditionen med en julegudstjeneste er også aflyst, og de unge ved selv, hvor dejligt det er med

traditioner. Så de var straks med på, at vi skulle gøre noget for at bringe beboerne glæde, siger Helle Brink, sognepræst ved Raklev Kirke.

Beboerne blev i den grad glade for det fine besøg af konfirmanderne og sognepræsten fra Raklev Kirke, som blev holdt udenfor på plejecentrets terrasse.

Den musikalske juleoplevelse stod blandt andet på julesalmer, oplæsning af juleevangeliet og en fin julegudstjeneste.

- I år er det desværre vanskeligt at få besøg af hele familien til jul, hvis man bor på et plejecenter. Det er derfor fantastisk, at de har frivilligt meldt sig til at komme forbi og sprede julens magi henover Raklev Plejecenter. De ældre beboere er i hvert fald virkelige glade og taknemmelige for den skønne overraskelse og musikalske oplevelse, som de har fået, fortæller Joan Aa. Jakobsen, teamleder, Integrerede Pleje Nord.