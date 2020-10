Foto: Per Christensen

Jane & Shane spillede op til udendørs corona-fest i august da Lykkebjerg fejrede 10 år med musikken. Foto: Per Christensen

Artiklen: Koncert på Lykkebjerg: - Alt er under kontrol

Af Bjarne Robdrup Med de seneste restriktioner fra regering og sundhedsmyndigheder er bekymringsniveauet stigende. Må vi overhovedet være sammen med andre end de nærmeste? spørger mange. Og et andet spørgsmål: Må vi deltage i offentlige arrangementer? Koncerter, for eksempel?

Og arrangør Gitte Nielsen glæder sig til aftenens arrangement, men lægger ikke skjul på, at Lykkebjerg har modtaget henvendelser fra bekymrede gæster, som er usikre på, om koncerten overhovedet kan og må gennemføres.

Vi må godt

- Men det må vi godt! Det handler om plads og om afstand. Det handler om, at vi naturligvis overholder alle de restriktioner og henstillinger, som myndighederne har sat op. Der er altså ingen grund til at bekymre sig. Det hele bliver afviklet sikkert og trygt, og vi ser frem til at give gæsterne en god oplevelse, siger Gitte Nielsen.