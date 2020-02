Koncert med Carl Nielsens musik

Andreas Bigom, der er opvokset i Kalundborg, har efterhånden etableret sig som en ny tenor fra Danmark. Under sine studier på Syddansk Musikkonservatorium har han medvirket i adskillige produktioner på Den Fynske Opera, dertil har han sunget de krævende roller Turiddu i Cavalleria Rusticana af Mascagni og Pollione i Norma af Bellini. Især som lied- og visesanger har Andreas gjort sig bemærket med sine levende fortolkninger og utrættelige stemme. På nuværende tidspunkt studerer han på Det Kongelige Teaters Operaakademi.

De akkompagneres af 23-årige pianist Fida Jamila Issa, som netop har afsluttet sin bachelor i klassisk klaver fra Syddansk Musikkonservatorium. Hun modtog sin første klaverlektion som ni-årig og havde derefter nogle år med en række af sideløbende hobbyer, inden interessen for musikken for alvor begyndte at bide sig fast, og den har siden haft en betydelig rolle i hendes liv. Hun kan jævnligt høres til koncerter i både København, Odense og andre byer.