Koncert i Labyrinten

Den store bjælkehytte ved Labyrinten dannede rammen om forestillingen, og selvom børnene fik besked på at sidde ned under koncerten og holde sig i egne grupper, gjorde musikerne meget ud af at aktivere børnene undervejs i forestillingen. Til Mariehønen Evigglad, lavede børnene for eksempel regn og torden ved at klappe og trampe i gulvet, og senere krøllede de sig hver i sær helt sammen, for at kunne være inde i det lille sneglehus.