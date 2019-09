Bel Canto Koret fra Slagelse kan opleves i Nyvangskirken lørdag den 21. september, hvor 50-året for Beatles-albummet Abbey Road fejres. PR-foto

Koncert-fejring af Abbey Road der fylder 50 år

Kalundborg - 17. september 2019

Fra september til november drager musikjournalist Per Vium, Bel Canto Koret fra Slagelse og Kristian Marcussens Jazz-Trio på turné rundt i det sjællandske og markerer med fem koncerter 50-året for udgivelsen af Beatles-albummet »Abbey Road«.

Turnéen begynder 21. september i Nyvangskirken i Kalundborg med en koncert kl. 15.

Ved koncerterne synger Bel Canto Koret et udvalg af Beatles-sange samt sange af andre kunstnere, der havde en relation til eller har ladet sig inspirere af Beatles. Koret akkompagneres af Kristian Marcussens Jazz-trio, som sørger for, at koncerten får den rigtige Beatles-lyd.

Musikjournalist Per Wium har skrevet bogen »Beatles for alle - en introduktion til gruppens musik«, og han er konferencier ved koncerterne. Per Wium fik idéen til at invitere danske kor til et samarbejde om koncerter i 2019. Han lavede et opslag på Facebook, og i løbet af få dage havde han kontakt med mere end 10 kor og korledere.

- Mit koncept er ganske åbent. Kor er forskellige - og deres vilkår er forskellige. Jeg tilrettelægger de konkrete koncerter i dejlig dialog med korlederne. Nogle kor synger næsten alle sange fra det originale album. Andre vælger typisk fire-fem sange, og supplerer så med andre sange fra The Fab Four. Det er mit håb, at The Beatles' musik endnu engang vil nå ud til musikelskere - på tværs af tre generationer, siger Per Wium.

Bel Canto korets dirigent, Stig Junge blev straks begejstret for idéen, da han så oplægget fra Per Wium om et kor-samarbejde.

- Jeg har altid elsket Abbey Road og har også spillet enkelte numre fra det i band-sammenhæng. Det har siden kriblet i mig for at komme til at arbejde med det album igen, og pludselig var muligheden der! Det er taknemmeligt materiale at arbejde med, for det er på samme tid så enkelt og så raffineret. Det er det, der kendetegner stor kunst.

Bel Canto Koret har eksisteret siden 1991 og synger fire til syv stemmige satser afhængig af repertoiret, der spænder fra jazz, swing, danske sange til klassiske og kirkelige satser. I denne omgang er det Beatles, som er i fokus, og hits som »Here comes the sun«, »Yesterday«, »Nowhere man« og »Something« er på programmet.

Der er derfor lagt op til et helt særligt arrangement i Nyvangskirken med en masse god musik samt fortællinger om Beatles.