Sådan kommer den nye hjemmeside for Kalundborg Kommune til at se ud. Den byder på brugervenlighed og tilgængelighed for alle borgere. Foto: Kalundborg Kommune

Kommunens hjemmeside bliver mere tilgængelig

Den nye hjemmeside skal levere en overskuelig, brugervenlig og webtilgængelig indgang til informationer, som borgerne skal bruge til at foretage de handlinger, der er nødvendige for dem i deres hverdag som borgere i kommunen.

- I dag kan de fleste med et par klik tilgå deres digitale post, læse nyheder, finde informationer og løse flere af dagligdagens opgaver og udfordringer. Derfor er det vigtigt, at vi sørger for at inkludere alle borgere i vores digitale samfund. Dét skal vi gøre med en helt ny hjemmeside, fortæller kommunikationschef Mads Damkjær.