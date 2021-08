Kommunens første repair-café er åbnet i Høng

- Ikke store hovedoperationer og tilsvarende. Og der er heller ingen garanti for, at vi kan fikse de ting, vi får indleveret. men midt i en genbrugstid tror vi, at tanken om at bevare de gamle ting, ting, man er glad for, kan nyde fremme, sagde Henning Vingborg, formand for cafeen, der styres af en forening.