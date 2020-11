De mest socialt udsatte borgere, der lever i hjemløshed, vil fremover kunne få gratis behandling hos den kommunale tandpleje ved akut behov. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Kommunen vil hjælpe hjemløse med nyt tilbud

Kalundborg - 20. november 2020 kl. 06:32 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen

Fremover vil de mest udsatte hjemløse i Kalundborg Kommune kunne få gratis behandling hos tandlægen i akutte tilfælde, og når de har behov for smertelindrende og funktionsopbyggende behandling. Det fremgår af referatet fra det seneste møde i socialudvalget.

Det kan eksempelvis være i forbindelse med infektioner og hævelser, eller hvis borgerne har problemer med at tygge.

- Det er jo godt at give vores hjemløse en muglighed for at få en akut tandpleje. Det er jo ikke den gruppe, der kommer mest til tandlægen, siger Gitte Johansen (V), der er formand for socialudvalget.

Tilbudet oprettes som følge af en ny lov, der trådte i kraft den 1. juli 2020, og som pålægger kommunerne at tilbyde hjemløse tandpleje i akutte tilfælde.

Der er blevet afsat DUT-midler på finansloven til at oprette tilbudet. Kalundborg Kommune får således 358.000 kroner i 2020 og 548.000 kroner i 2021.

Den kommunale tandpleje i Kalundborg kommer til at løse opgaven, der også kommer til at indbefatte forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen.

Formålet er at øge livskvaliteten og tandsundheden blandt de mest socialt udsatte borgere og begrænse yderligere marginalisering.

Det er værestederne i Gørlev og Kalundborg, Medborgerhuset og gadeteamet, der vurderer, hvem der er egnet til behandling, og som henviser borgerne til socialtandplejen.

- Det er de udførende, der er bedst til at vurdere det. Det er dem, der møder borgerne i hverdagen, siger formanden.

Ud over det lovpligtige tilbud til de mest socialt udsatte hjemløse, fik kommunerne desuden mulighed for at udvide målgruppen til også at omfatte udsatte borgere, som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud på grund af særlige sociale problemer, men som ikke lever i hjemløshed.

Det har man dog ikke valgt at gøre i Kalundborg Kommune.

- De penge, vi har fået fra regeringen, de er til det, der er lavet lov omkring til de mest udsatte hjemløse. Hvis vi skulle have lavet tilbudet til en større målgruppe, så skulle vi have sat flere penge af til det på budgettet, og det har vi simpelthen ikke råd til lige nu, siger formanden, der sammen med socialudvalget har bedt om at få en status på tilbudet om et halvt år.