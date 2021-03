Flere kalundborgensere skal lokkes til at være fysisk aktive gennem kampagnen »Bevæg dig for livet«. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Kommunen søger gode ideer til mere bevægelse

Kalundborg - 09. marts 2021 kl. 16:06 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Har du gode ideer til hvordan man kan skabe mere bevægelse og fællesskab i Kalundborg? Så inviterer Kalundborg Kommune til digital workshop som led i kommunens arbejde med at blive Bevæg dig for livet-­visionskommune.

Det er DGI og DIF, som står bag kampagnen »Bevæg dig for livet«, der har som mål, at

Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation.

I forvejen har 24 kommuner meldt sig som »visionskommuner« i kampagnen, og Kalundborg Kommune har sat sig for at blive nummer 25.

For at gøre dette, skal flere kalundborgensere i gang med at have en aktiv hverdag og gerne i fællesskab med andre.

Men hvordan øger man aktivitetsniveauet i Kalundborg Kommune, og hvordan får man motiveret dem, som i forvejen ikke bevæger sig meget til at tage det første skridt?

Det spørger Kalundborg Kommune borgere, idræts- og sociale foreninger, erhvervsliv og alle andre med interesse for mere bevægelse om på en digital workshop onsdag aften den 17. marts.

Her inviteres alle til at komme med egne erfaringer og gode input til at skabe mere bevægelse blandt kommunens borgere.

- Vi ved fra Sundhedsprofilundersøgelsen, at en meget høj andel af borgerne i Kalundborg Kommune vurderer deres egne motionsvaner som dårlige, og at de samtidig ønsker at være mere fysisk aktive. Ved at indgå i Bevæg dig for livet-­partnerskabet får vi rigtig gode forudsætninger for at understøtte mere bevægelse i hverdagen for borgerne i Kalundborg Kommune, siger borgmester Martin Damm og fortsætter:

- Hvis vi skal lykkes med målsætningen i Bevæg dig for livet-projektet, er det afgørende, at vi også får involveret borgere, de ­sociale foreninger, idrætslivet, er­hvervs­livet, ja kort sagt alle med interesse, i ­processen. Derfor håber vi også, at mange vil benytte sig af muligheden for at deltage i workshoppen.

- Når vi er sammen om at finde på de gode ideer, der kan blive vejen til et aktivt liv, så sker der noget helt specielt. Jeg vil derfor gerne opfordre alle til at bidrage med store og små ideer til Bevæg dig for livet i Kalundborg ­Kommune - uanset erfaringer med idrætten, tilføjer Bruno L. Hansen, der er formand i DGI Midt- og Vestsjælland.

Det landsdækkende mål med kampagnen er, at 75 procent af danskerne skal være idrætsaktive i år 2025 - og 50 procent af danskerne skal være medlemmer af idrætsforeningerne.

Workshoppen afholdes onsdag den 17. marts mellem klokken 17.00 og 19.00. Den afholdes digitalt via Microsoft Teams, og for at deltage, skal man på forhånd have tilmeldt sig på kommunens hjemmeside.