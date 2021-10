Den 80 hektar store solcellepark ved Lerchenborg er med sin relative usynlighed, såfremt man står på landjorden, inspiration for kommende solcelleparker i kommunen. Arkivfoto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Kommunen slår fast: Solceller skal passe ind i landskabet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunen slår fast: Solceller skal passe ind i landskabet

Kalundborg - 07. oktober 2021 kl. 12:32 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Så snart det kan lade sig gøre, bør planlægningen for en stor solcellepark på 80 hektar ved Egemarke Gods gå igang. Det slog teknik- og miljøudvalget i Kalundborg Kommune fast på et møde tirsdag, og der er en særlig grund til, at det netop er Egemarke, der blandt 10 indkomne ansøgninger er det sted, hvor man foretrækker, at den næste samling solceller skal stå.

For på området, der går fra selve godset og strækker sig helt op til Havnsø Parkvej, vil det være muligt at anlægge tusindvis af solceller, uden at det generer særlig mange, hverken naboer eller folk på lang afstand. Sådan vurderer kommunen det i hvert fald, og den vurdering gælder også for endnu en solcellepark på Asnæs ved Lerchenborg.

- Det allervigtigste for de kommende anlæg er, at de passer ind i de omkringliggende samfund og det kulturlandskab, der måtte være. Og så skal det ikke være alt for dominerende for naboerne, siger Jakob Beck Jensen (V), formand for teknik- og miljøudvalget.

Ifølge Jakob Beck Jensen vil en ny solcellepark ved enten Lerchenborg eller Egemarke have minimum 100 meter til nærmeste nabo, ligesom der for begge steders vedkommende er et stort fokus på biodiversitet i forbindelse med anlæggelsen.

Stort planarbejde forude Blandt andet er det i ansøgningen fra Egemarke lagt op til, at der skal sikres en passage, så dyr trygt kan passere igennem, ligesom muligheden luftes for en sti fra de nærtliggende sommerhuse til et udkigstårn på området.

Ejer af Egemarke Gods, Claus Lohmann Poulsen, ønsker for nuværende ikke at udtale sig til Nordvestnyt om projektet med solceller, før der er mere klarhed omkring den fremadrettede procedure.

Men, som Jakob Beck Jensen udtrykker det, så pågår det første rigtige arbejde først nu, fordi anlæggelsen af store solcelleparker er et stort planarbejde.

Planarbejdet står kommunen for, mens det bliver op til Egemarke Gods, såfremt solcelleparken bliver til noget, at få tilsluttet solcellerne til elnettet. Et arbejde, der lige nu kan være lang ventetid på ifølge Kalundborg Kommune.

- Det her er en del af den grønne omstilling, så samfundet er også nødt til at kunne følge med. Men alt i alt er jeg meget tilfreds med måden, vi som kommune har grebet det an på, siger Jakob Beck Jensen.

Udover solcelleanlæg ved Lerchenborg og Egemarke har Kalundborg Kommune også forholdt sig til ansøgninger om solcelleanlæg ved Kragerup, Saltofte, Selchausdal, Vesterbygaard, Avnsøgård, flere steder ved Smakkerup, Birkendegaard samt ved Saltbæk Vig.