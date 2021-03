Annemette Metz er utryg ved at sende sin søn på cykel fra hjemmet på Asnæsvej og over Hareskovvej og Sydhavnsvej. Hun mener, at Kalundborg Kommune burde sikre bedre forhold for cyklister på vejen, der er præget af tung og tæt trafik.Foto: Mie Neel

Kommunen skal passe bedre på de bløde trafikanter

Kalundborg er ikke en god by for bløde trafikanter. I hvert fald ikke hvis du spørger Annemette Metz, der sammen med sin familie bor på Asnæs.

- Forestil dig, at du er ni år og skal cykle til Rynkevangskolen fra dit hjem på Lerchenborgvej eller i Årby. Først skal du krydse Asnæsvej: Der kører biler med 70 kilometer i timen, der har drøntravlt med at komme for sent på arbejde. Der er ingen fodgængerovergang, og vejen slår et sving, så man skal virkelig være vågen. Alternativt kan man vælge at køre ad Asnæsvej, og op til det enormt voldsomme kryds ved Hareskovvej, hvor man så må håbe på det bedste.