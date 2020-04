Kommunen skal blive bedre til at afdække omfanget af hjemløshed i kommunen og indgår nu partnerskab med Socialstyrelsen. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Kommunen skal have bedre styr på antallet af hjemløse

Kalundborg - 16. april 2020 kl. 19:13 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg Kommune har indgået et partnerskab med Socialstyrelsen om at afdække hjemløsheden i kommunen.

Styrelsen skal blandt andet vejlede fagpersoner i kommunen om, hvordan optællingen af hjemløse gennemføres i forbindelse med nationale optællinger. Det fremgår af referatet fra det seneste møde i Socialudvalget.

- Det viser sig, at den måde, man opgør hjemløsheden på, ikke stemmer. Så det handler om at få nogle bedre måder at afdække det på, siger Gitte Johansen (V), der er formand for socialudvalget i Kalundborg Kommune.

I efteråret kom det frem, at antallet af hjemløse i kommunen er steget markant de seneste to år.

En landsdækkende kortlægning gennemført af Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, viste således i september, at 49 personer i Kalundborg Kommune var hjemløse i uge seks i 2019, og at antallet af hjemløse dermed var steget med 30 personer siden forrige måling, der blev foretaget på samme tidspunkt i 2017.

Derfor besluttede socialudvalget i oktober, at administrationen skulle forsøge at få et overblik over problemstillingen og komme med forslag til mindre indsatser samt en handleplan til, hvordan man kan nedbringe hjemløsheden i kommunen.

Nu har administrationen afholdt et dialogmøde med Socialstyrelsen, som blandt andet anbefaler, at man i Kalundborg fokuserer på at sikre høj kvalitet, når kommunen fremover skal bidrage til nationale optællinger.

Antallet af borgere i hjemløshed i kommunen har nemlig varieret meget i de seneste optællinger, og ifølge Socialstyrelsen kan dette tyde på, at der er en stor usikkerhed i registreringen.

For at undgå usikkerhed, kan man blandt andet sørge for at få spurgt alle relevante enheder og fagpersoner, når optællingen gennemføres.

Afdækningen forventes at blive gennemført, når corona-situationen er stabiliseret, hvorefter Socialstyrelsen på baggrund af resultatet vil give en række prioriterede anbefalinger til, hvordan kommunen kan styrke sin indsats mod hjemløshed.

Ifølge Socialstyrelsens oplysninger var 14 ud af de 49 hjemløse borgere i 2019 opskrevet til egen bolig, 10 havde en handleplan hos kommunen, og otte modtog bostøtte, havde en støtte-/kontaktperson eller lignende.

23 ud af de 49 borgere i hjem­løshed havde angivet at bo hos familie og venner, seks at bo på herberg, tre på hotel og to på natvarmestue.