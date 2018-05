Se billedserie RenoNorden har kontrakt med Kalundborg på affaldshåndteringen i kommunen. Kommunen skal nu se på fordele og ulemper i selv at klare opgaven. Foto: Simon Christiansen

Kommunen overvejer indsamling af affald

Kalundborg - 14. maj 2018 kl. 05:56 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget i Kalundborg Kommune har anmodet kommunens tekniske forvaltning om at se nærmere på, om der er fornuft i, at Kalundborg selv overtager opgaven med indsamling af affald.

- Vi har drøftet affaldsområdet og bedt administrationen om at udarbejde et notat, der ser på fordele og ulemper ved, at kommunen overtager affaldshåndteringen, siger Jakob Beck Jensen (V), formand for teknik- og miljøudvalget.

I øjeblikket håndteres indsamlingen af affald af virksomheden RenoNorden, der har kontrakt med kommunen til og med april 2020. Baggrunden for, at kommunen nu skal se på sagen, er et forslag fra Enhedslisten.

- I Rødovre Kommune har de lavet en undersøgelse, der viser, at det er en økonomisk fordel for kommunen selv at overtage affaldsindsamlingen. Derfor mente vi, at det er relevant, at se på om Kalundborg kan få samme fordele, fortæller Niels Erik Danielsen (EL).

Den besparelse, Rødovre Kommune opnår, vil den geninvestere i mere miljøvenlige el-skraldebiler, der forurener og støjer mindre, end de traditionelle dieselskraldebiler, fremgår det af Enhedslistens forslag. Udover den økonomiske besparelse er der altså også en miljømæssig gevinst at hente.

Enhedslisten fremhæver også Halsnæs Kommune, hvor Halsnæs Forsyning hjemtog affaldshåndteringen for tre år siden. Også der meldes der om en økonomisk gevinst ved, at kommunen nu selv har opgaven.

Derudover lyder det fra både Rødovre og Halsnæs, at det giver en tættere dialog med borgerne, når affaldshåndteringen er intern i stedet for, at det er et eksternt firma, der står for den.