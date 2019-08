Se billedserie Havnsø Sejlklubs formand Finn Christensen mener, at en fuld havn er med til at skabe et attraktivt havnemiljø for turister. Privatfoto

Kommunen hæver priserne på bådpladser: Sejlere føler sig holdt for nar

Kalundborg - 16. august 2019

Medlemmerne af teknik- og miljøudvalget valgte på deres seneste møde at hæve den faste leje på bådpladser i de kommunale havne samt prisen på diesel i selvsamme havne. Bliver der som ventet nikket til beslutningen på næste kommunalbestyrelsesmøde betyder det, at lejen stiger med 10 procent, og prisen på diesel går fra 9,20 kr/l til 10,40 kr/l eksklusiv moms.

De kommunale havne tæller Havnsø, Sejerø, Nekselø og Røsnæs havne. Havnsø Havn er den klart største med 245 faste pladser, og Havnsø Sejlklub er langt fra tilfreds med prisstigningen.

- Vi synes, det er urimeligt. I 2016 hævede de priserne med 25 procent. På tre år har de hævet priserne med 37,5 procent, uden at vi har fået noget som helst for det. Det er en ren pengemaskine for kommunen, siger Finn Christensen, formand for Havnsø Sejlklub.

De 37,5 procent kommer han frem til ved at tage 10 procent af 2016-stigningen på 25 procent (2,5 procent) og lægge dem til de to stigninger på henholdsvis 25 og 10 procent.

Fra kommunens side begrunder man prisstigningerne med et minus på de kommunale havnes budget. Der er behov for at hente 274.000 kroner. Med stigningerne på leje af bådpladser og diesel henter man 110.000 kroner. Det resterende beløb håber medlemmerne af teknik- og miljøudvalget på at finde under de kommende forhandlinger om næste års kommunale budget.

- Jeg har forståelse for, at det ikke er særlig rart for sejlerne, og det er også derfor, at vi ikke ønsker at dække hele hullet i budgettet gennem prisstigninger, siger udvalgsformand Jakob Beck Jensen (V).

Den i 2016 vedtagede stigning på 25 procent i taksterne for fast leje af bådplads i de kommunale havne i Kalundborg har ikke ummidelbart har »haft betydning for udlejningen, idet der stadig er venteliste til Havnsø og Røsnæs havne«.

Sådan står der i oplægget til teknik- og miljøudvalgets drøftelse af sagen. Det giver Havnsø Sejlklubs formand Finn Christensen dog ikke meget for

- Det er lidt at gøre nar af os at sige, at de 25 procent ikke har betydet noget. Jeg tvivler på, at folk vil ligge i havnene, når kommunen nu hæver priserne med yderligere 10 procent. Inklusiv kontingentet til sejlklubben kommer jeg til at betaler 10.000 kroner om året for at ligge i Havnsø Havn, siger han.

Sejlklubsformanden kan heller ikke forstå, hvorfor kommunen ikke kan finde alle de 274.000 kroner, der mangler i de kommunale havnes budget.

- Man vil gerne have, at vi hjælper med at trække turister til, men de eneste, der betaler, er os i havnen. En havn uden både er ikke attraktiv for ret mange. Politikerne skulle komme forbi en sommerweekend og se, hvor mange mennesker der er hernede i havnen, siger han.

Jakob Beck Jensen (V) afviser, at kunne finde alle de 274.000 kroner.

- Vi har et driftsbudget og en serviceramme, vi skal overholde. Og vi har eksempelvis også problemer på special- og psykiatriområdet, der også godt kunne bruge penge, siger han.

Han tror ikke, at prisstigningerne vil betyde færere udlejede bådpladser.

-Sammenligner vi os med de omkringliggende kommuners havne, er vi ikke dyrere, så jeg tror ikke, at vi vil skræmme folk væk, siger Jakob Beck Jensen.