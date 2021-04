Kalundborg Kommunes 11 'raket-toiletter' står blandt andet langs kommunens strande.Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Kommunen genåbner de primitive toiletter tidligere end planlagt

Der er under nedlukningen flere folk i naturen, og når naturen kalder, skal det være muligt at besørge på et toilet.

Kalundborg - 14. april 2021 kl. 17:17 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Derfor har Kalundborg Kommune valgt at åbne for de primitive 'raket-toiletter', der er tørklosetter uden rindende vand, tidligere end planlagt. Toiletterne med rindende vand har været åbne siden påske efter at have været lukket vinteren over.

