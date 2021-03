Kalundborg har forlænget samarbejdsaftalen med organisationen Home-Start, der hjælper trængte børnefamilier. Privatfoto

Kommunen forlænger aftale med Home-Start

Kalundborg - 01. marts 2021 kl. 05:29 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Alle, der har haft små børn, ved, hvor krævende den første tid kan være. For nogle småbørnsfamilier bliver presset næsten uoverskueligt, og så kan det være godt at have en hjælpende hånd at trække på.

Småbørnsfamilier i Kalundborg Kommune har de seneste år kunnet trække på de frivillige i organisationen Home-Start, og Kalundborg Kommune har netop besluttet at forlænge den eksisterende partnerskabsaftale med organisationen i 2021.

Hver uge besøger de frivillige pressede småbørnsfamilier og hjælper med småt og stort. Efter behov kan besøget omfatte alt fra små, praktiske gøremål til hygge med børn og forældre.

- Årsagerne til, at familier kan være under pres, er vidt forskellige. Nogle har været igennem en skilsmisse og er nu alene med børnene, andre har fået en fødselsdepression eller er gået ned med stress. Det kan også være førstegangsforældre, der har fået tvillinger, eller en familie, hvor børnene har alvorlig kolik, fortæller Stine Welent Andersen, der er koordinator for Home-Start Nordvestsjælland.

Forventningen er at Home-Start Nordvestsjælland i 2021 vil yde støtte til 15 til 17 småbørnsfamilier i Kalundborg.

Håbet er at partnerskabsaftalen mellem Kalundborg Kommune og Home-Start om den tidlige indsats vil bidrage til at forebygge, at familiernes problemer vokser sig så store, at de senere får brug for hjælp fra Fagcenter Børn og Familie.

Home-Start blev grundlagt i Danmark i 2006. I 2009 blev Home-Start Nordvestsjælland etableret med base i Holbæk.

Seks år senere blev aktiviteterne udvidet til også at omfatte Kalundborg Kommune.

I dag har Home-Start 13 lokalafdelinger fordelt over det meste af Danmark.