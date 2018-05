Marianne Nørskov Skifter, Bostedet i Løve: - Vi har gjort alt, vi kunne, for at få Kalundborg Kommune i tale. Foto: Henrik Falch

Kommunen afviser krav: Bosted går nu rettens vej

Det private Bofællesskab Løve har nu indgivet stævning mod Kalundborg Kommune med påstand om, at kommunen mangler at betale over 300.000 kroner i prisfremskrivninger, som bostedet forlanger, og som Socialtilsynet har godkendt.

- Vi har gjort alt, vi kunne, for at få Kalundborg Kommune i tale. Tre andre kommuner, der også har borgere hos os, betaler den takst, vi beder om - en takst, som afspejler de faktiske udgifter, siger bostedets stifter og daglige leder, Marianne Nørskov Skifter.

Stifteren har tidligere over for Nordvestnyt givet udtryk for, at det kan blive endog meget vanskeligt at drive bostedet videre, hvis der ikke findes en løsning.