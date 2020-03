Kalundborg Kommune indskærper, at kommunale arrangementer indtil videre udskydes eller helt aflyses. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Kommunen aflyser arrangementer på grund af Coronavirus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunen aflyser arrangementer på grund af Coronavirus

Kalundborg - 11. marts 2020 kl. 15:04 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg Kommune tager nu konkrete skridt for at begrænse smittespredning med Coronavirus.

Det betyder blandt andet, at borgermøder på for eksempel Kalundborg Jobcenter i stedet kan afholdes gennem telefon eller Skype og ikke ved personligt fremmøde. Hvis mødet kræver personligt møde, henstilles indtrængende til retningslinjerne for håndvask, brug af sprit og, at der ikke gives hånd.

- Det kan så godt være, at der er nogle regler på området, der ikke bliver fulgt til punkt og prikke. Men ingen kan jo have interesse i, at vi for eksempel indkalder i forvejen syge borgere til møder, hvor de risikerer at blive smittet med en alvorlig sygdom og bliver endnu mere syge, siger borgmester Martin Damm.

Desuden betyder det, at ledelsen i Kalundborg Kommune nu indskærper, at kommunale arrangementer indtil videre aflyses eller udskydes, medmindre der er tale om helt uopsættelige arrangementer. Ligesom hverken ledere eller medarbejdere i kommunen kan deltage i eksterne konferencer eller lignende større arrangementer.

- Som kommune har vi et ansvar for at beskytte personer mod smitte. Det handler både om borgere og medarbejdere. I en tid hvor vi får brug for alle medarbejdere, er det vigtigt at holde så mange som muligt raske. Og vi skal også minimere risikoen for, at vores medarbejdere smitter vores borgere, forklarer Martin Damm.