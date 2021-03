Søren Ole Sørensen fortæller, at kommunen skal hjælpe med at opspore coronasmittede. Foto: Line Kongsted

Send til din ven. X Artiklen: Kommune skal hjælpe med smitteopsporing Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune skal hjælpe med smitteopsporing

Kalundborg - 01. marts 2021 kl. 12:03 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

I takt med at regeringen åbner stille og roligt op for Danmark igen, er en vigtig del af genåbningsstrategien at teste, vaccinere og bryde endnu flere smittekæder.

Kalundborg Kommune har derfor indgået en aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed om at bidrage til smitteopsporingen i kommunen, og fra den 1. marts 2021 begynder samarbejdet.

Når Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) har modtaget besked om, at en borger er smittet med corona, så har styrelsens coronaopsporing 24 timer til at komme i kontakt med den pågældende borger ved af hjælp digital post, telefonopkald og sms.

Hvis enheden ikke kan komme i kontakt med borgeren, får Kalundborg Kommune dagen efter 24 timer til selv at komme i kontakt med borgeren.

Unikt lokalt kendskab Kalundborg Kommune har et unikt lokalt kendskab, som Styrelsen for Patientsikkerhed ikke har.

Dette kendskab kan have en afgørende betydning for, hvor mange smittekæder der bliver brudt i kommunen. Det viser erfaringer fra andre kommuner, der har samarbejdet med STPS siden den 25. januar 2021.

Kommunen har til ansvar at opspore smittekilder, identificere nære kontakter og afklare isolationsperioder, når STPS ikke selv kan komme i kontakt med de smittede borgere.

I visse tilfælde kan der være behov for, at kommunen er nødt til at køre ud til borgeren for at få kontakt. Derudover er kommunens mål med indsatsen at vejlede og hjælpe borgerne gennem deres sygdoms- og isolationsforløb.

- Vi har valgt at indgå i dette samarbejde, fordi vi ønsker at hjælpe den enkelte borger gennem sit sygdomsforløb. Udover den første kontakt vil medarbejdere fra kommunen også kontakte de smittede efterfølgende for at høre, hvordan det går med isolationen, og om borgeren har brug for praktisk hjælp til for eksempel indkøb, hundeluftning eller andet.

Her kan vi bruge vores unikke kendskab til lokalområdet til at vejlede borgeren om sine muligheder, siger Søren Ole Sørensen, direktør i Kalundborg Kommune.