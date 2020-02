Borgerne i Kalundborg Kommune kan glæde sig over det laveste antal anmeldte indbrud i 13 år .

Kommune sætter ny bundrekord i indbrud i private hjem

Ét indbrud i et privat hjem hver anden dag.

Dermed kan borgerne i Kalundborg Kommune glæde sig over det laveste antal anmeldte indbrud i 13 år siden 2007.

Det var det år, politireformen blev gennemført, og særligt i 2008 blev der med 691 anmeldelser i gennemsnit begået næsten to indbrud om dagen i Kalundborg Kommune.

Siden har tendensen været nedadgående, og med 188 anmeldte indbrud i 2019 var det gennemsnitligt set kun hver anden dag, at en borger kom hjem til indbrud i sit hjem.

I 2018 blev der anmeldt 229 indbrud, så der er sket et fald på knap 18 procent fra 2018 til 2019.

Stadig få sigtelser

Danmarks Statistik har samtidig offentliggjort tallene for, hvor mange sigtelser politiet har rejst. De viser, at det stadig er svært at få fat i indbrudstyvene.