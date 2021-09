Ved Tissø Roklub mister man penge, hvis man får flere medlemmer over 25 år end medlemmer under 25 år. Rochef Lis Bay forstår ikke, at Kalundborg Kommune ikke ændrer reglerne.

Kommune ønsker mere aktive voksne, men regler kan koste klubber dyrt

Ambitionerne fejler ikke noget: 4000 flere voksne skal blive fysisk aktive i Kalundborg Kommune i de kommende fem år, som det lyder i kommunens visionsplan for 'Bevæg dig for livet'.

Imidlertid vil flere voksne medlemmer have den konsekvens hos en række idrætsforeninger, at det vil koste dem penge.

Reglen forpligter landets kommuner til at yde lokaletilskud på mindst 65 procent af driftsudgifterne til lokaler, som en forening ejer eller lejer - men kun for aktiviteter for børn og unge under 25 år. I Kalundborg Kommune er tilskuddet på 85 procent, men man bliver altså modregnet for antallet af medlemmer over 25 år.