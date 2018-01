I øjeblikket er det kun voksne med en velreguleret diabetes 1, som kan få bevilliget glukosemåleren Freestyle Libre flash, hvilket betyder, at de ikke skal stikke sig selv så meget. Foto: Kristian Buchmann. Foto: Kristian Buchmann. Copyright 2009 - Sjællandske Medier

Send til din ven. X Artiklen: Kommune ønsker at give voksne med diabetes 1 en særlig glukosemåler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune ønsker at give voksne med diabetes 1 en særlig glukosemåler

Kalundborg - 24. januar 2018 kl. 21:10 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er en kæmpe frustration, at vi ikke kan få lov til at bevillige glokusemåleren Freestyle Libre Flash til borgere med diabetes over 18 år på grund af lovgivningen, siger Peter Jacobsen (DF), formand for ældre- og sundhedsudvalget.

Derfor har ældre- og sundhedsudvalget netop godkendt at der sendes en ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Problemet er, at det på nuværende tidspunkt er vanskeligt for voksne over 18 år med en dysreguleret diabetes, altså en dårligt reguleret sukkersyge, at få bevilget en glukosemåler af mærket FreeStyle Libre Flash fra regionen som et behandlingsredskab. Ifølge Ankestyrelsens principafgørelse er det nemlig kun velregulerede voksne diabetikere over 18, som kan ansøge kommunerne om FreeStyle Libre som et hjælpemiddel.

Kalundborg Kommune ønsker at få lov til at gå ud over hjælpemiddellovgivningen og bevilge glukosemåleren FreeStyle Libre Flash til alle voksne over 18 år med type 1 diabetes, der ansøger herom som et forebyggende tiltag.

Kalundborg Kommune ønsker at kunne bevilge glukosemåleren til alle vokse med type 1 diabetes, idet kommunen ikke ønsker forskelsbehandle vokse med type 1 diabetes. Det bliver de i dag, da det på nuværende tidspunkt kun er velregulerede voksne med type 1 diabetes, der kan ansøge kommunen om en glukosemåler.

- Det betyder, at de ikke behøver at stikke sig selv så mange gange og giver dem bedre livskvalitet, siger Peter Jacobsen.

Der er otte ugers svartid på ansøgningen.

Kalundborg Kommune har omkring 1060 voksne borgere med type 1 diabetes. Det er forventningen, at cirka 424 af disse borgere (40 procent) vil ansøge kommunen om en glukosemåler af mærket FreeStyle Libre Flash. Det vil betyde en merudgift på 2,7 millioner kroner for kommunen om året, altså en merudgift på cirka 6.300 kroner mere per borger.