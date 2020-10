Kommune må sænke skatten

- Det betyder reelt, at Kalundborg kun skal betale cirka tre millioner kroner for at få lov at sænke skatten, som kommer alle borgere til gode. Der har været enighed i kommunalbestyrelsen om denne skattesænkning, så vi har hele bordet rundt grund til at glæde over, at det nu er lykkes, siger borgmesteren.