Hvordan er arbejdsmiljøet generelt, hvis man arbejder i Kalundborg Kommune? Det har økonomiudvalget bestilt en undersøgelse af til det kommende budgetseminar i august.

Kommunalt ansattes arbejdsmiljø undersøges

Kalundborg - 09. maj 2018

Under valgkampen i Kalundborg Kommune hørte Kirsten Rask (S) om de store udfordringer, personalet i den udekørende hjemmepleje havde med at nå opgaver, og at der ofte ikke var tid til til at tage sig af nyopståede situationer.

Derfor har den socialdemokratiske gruppe stillet forslag om at få iværksat en undersøgelse af arbejdsmiljøet på fritvalgsområdet.

- Hvis medarbejderne har rigtig travlt, så går det ud over plejen af de ældre, siger Kirsten Rask og tilføjer:

- Vi skal have et godt arbejdsmiljø, så det er attraktivt at arbejde i Kalundborg Kommune, fordi vi mangler både social- og sundhedshjælpere, assistenter og sygeplejersker samt unge, som uddanner sig inden for ældreområdet.

Forslaget var på ældre- og sundhedsudvalgets seneste møde, og her kom det frem, at økonomiudvalget allerede har afgivet bestilling om en status på arbejdsmiljøet generelt i hele kommunen på budgetseminaret i august.

Derfor er det ikke nødvendigt at sætte i gang i en ny undersøgelse.

Kirsten Rask er glad for, at der er en undersøgelse i gang.

- Vi har brug for at få talt de offentlige job op, fordi de bliver generelt talt for meget ned. Vi skal gøre det attraktivt at tage sig af de ældre og syge, fordi det et meget vigtigt arbejde, siger Kirsten Rask.

Peter Jacobsen (DF) formand for ældre- og sundhedsudvalget er enig med Kirsten Rask om, at rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i ældre- og sygeplejen har stor prioritet.

- Det er en af de største udfordringer vi har, fordi der bliver flere ældre borgere i fremtiden, siger formanden.