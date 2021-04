Det skal være muligt at låne ubrugte kommunale områder for at anlægge vild natur på dem, mener Kommunalbestyrelsen. Foto: Anne Johannisson

Kommunalpolitikere vil være mere vilde

Kalundborg - 29. april 2021 kl. 07:10 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

På onsdagens møde i Kommunalbestyrelsen var der opbakning fra alle partier, til et forslag fra Venstre, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti, at kommunale bynære arealer, der ikke skal anvendes til andre formål de næste tre år, skal kunne »lånes« ud til foreninger, der vil eksperimentere med at etablere vild natur på områderne.

Baggrunden for forslaget var at Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Kalundborg Kommune skal være en del af konkurrencen »Danmarks Vildeste Kommune«.

- Tanken bag forslaget var, at hvis vi skal være vilde, så kunne det måske være en god ide at lade private foreninger forsøge sig med at anlægge vild natur på nogle af de kommunale områder ud, som alligel ligger uvirksomme hen, forklarede borgmester Martin Damm (V).

Ideen blev godt modtaget i Kommunalbestyrelsens andre partier, hvor man dog gerne havde set tanken udvidet endnu mere.

- Jeg er rigtig glad for at se, at de borgerlige partier også kan være lidt vilde. Faktisk kunne jeg godt ønske mig, at i var endnu mere vilde, så det ikke kun var i de bynære samfund man fik disse muligheder, sagde Kirsten Rask (S).

- Det er et rigtig godt forslag. Dog er det præget af lidt nærighed. Jeg så gerne at man præmierede det her. Det kostede altså noget at lave sådan et projekt, og der er megen arbejde i det. Forslaget kunne godt følges af en pose penge. Det ville være et godt signal at sende, mente Niels Erik Danielsen (EL).

- Ja Niels Erik jeg ved godt du har det svært med et forslag der ikke koster mange penge, men lad os nu komme i gang, drillede Martin Damm.

Thomas Malthesen Hjorth var lidt bekymret over at det var en tidsbegrænset periode, der var tale om.

- God og fin natur er permanent, så forslaget handler måske mere om, at nogle foreninger skal ud og hygge sig lidt. Det kan selvfølgeligt ogdså være meget godt, sagde han.

Trods partiernes bemærkninger og betænkeligheder var der dog bred enighed om at vedtage forslaget som fremlagt i hele Kommunalbestyrelsen.