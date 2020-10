Kalundborg Kommune er gået i gang med at undersøge niveauet af kræftfremkaldende radon i sine bygninger, da der kan være risiko for stråling flere steder i kommunen. Hvidebækskolen er den første bygning, der er blevet undersøgt. Privatfoto

Kommunale bygninger undersøges for kræftfremkaldende radon

På den baggrund har teknik- og miljøudvalget for nylig besluttet, at radonniveauet i indendørsluften i de kommunale bygninger skal undersøges. Det gælder alle bygninger med undtagelse af udhuse og lignende, hvor der ikke er brugere og personale, der opholder sig i længere tid.

Der kan være risiko for kræftfremkaldende radonstråling i bygninger i en række områder i Kalundborg Kommune, viser det nationale radonkort, der er udarbejdet af Statens Institut for Strålehygiejne.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her