Kommunale CO2-tal i Kalundborg fortsat meget fine

Kalundborg - 17. juni 2021

Af Bjarne Robdrup

Siden 2011 har Kalundborg Kommune reduceret udledning af CO2 i egne virksomheder med 42,7 procent. Det er langt mere, end det mål på minimum to procent årligt, som Danmarks Naturfredningsforening i sin tid satte op i sin klimakommunekampagne, som Kalundborg for 10 år siden valgte at tilslutte sig.

- Klimakommunekampagnen, vi forpligtede os til, strakte sig til og med sidste år, men nu indstiller teknik- og miljøudvalget sammen med økonomiudvalget, til kommunalbestyrelsen, at vi tilslutter os og deltager i »DK2020 - for hele Danmark«. Med deltagelse i projekt DK2020 forpligter Kalundborg Kommune sig til at udarbejde en klimahandleplan, der fører til netto-nul udledning af drivhusgasser senest i 2050 og en tilpasning til klimaændringerne. Man kan sige, at projektet er betragteligt mere omfangsrigt end klimakommunekampagnen, siger borgmester Martin Damm (V).

Men kommunen er tilfreds med de opnåede resultater?

- Ja, bestemt. Man kan sige, at vi stod overfor to mulige scenarier. Enten at erstatte eksisterende energikilder med nye grønne kilder - eller begrænse forbruget på el-, transport- og opvarmning, der alle bidrager til CO2-udledning. Vi har valgt det første, siger borgmesteren.

At de kommunale tal i sig selv er imponerende, skal dog også ses i det lys, at af den samlede udledning af CO2 i Kalundborg Kommune, bidrager de kommunale virksomheder (skoler, daginstitutioner, administrative bygning mm) blot med to procent.

Der er således andre spillere, som er langt større.

Men det ændrer ikke på, at Kalundborg Kommune i 2020 har indfriet reduktionsmålene med en CO2-besparelse på 17,6 procent i forhold til 2019.

»Dette er eksklusiv besparelser i det nationale elnet, som aftalen med DN foreskriver ikke inkluderes. Med en målsætning om at opnå en CO2-reduktion på 2 procent årligt har Kalundborg Kommune allerede i 2019 indfriet denne målsætning, og i 2020 udbygget besparelserne yderligere«, som administrationen påpeger.

Kalundborg Kommune har, som anvist, i perioden 2010-2020 opnået en samlet CO2-reduktion på 42,7 procent. Men som det fremgår af de kommunale tabeller, så steg CO2-udledningen i 2011 faktisk med 2,1 procent, før det de efterfølgende år gik den rigtige vej - og i de seneste år for alvor er

gået stærkt med faldende udledning.

For de omtalte udledningsområder el, transport og varme, fastslår forvaltningen, at »der er opnået ganske positive reduktioner på alle tre områder fra 2010 til 2020«:

- Den største reduktion er opnået på elforbruget, og der er de seneste to år sket en kraftig reduktion af CO2-udledning til opvarmning. Årsagen til den betydelige reduktion til opvarmning er, at emissionsfaktoren for Kalundborg Forsynings fjernvarme er faldet med 95,1 procent i 2020 relativt til 2019«.

En forklaring her er omstillingen af Asnæsværket til flis, der regnes som CO2-neutral kilde til energi.

Der er imidlertid, konstaterer forvaltningen, fortsat et stort potentiale for at fortsætte den positive udvikling på opvarmningsområdet, for selvom den samlede CO2-udledning er faldet markant, så er det reelle energiforbrug til opvarmning stort set uændret i perioden 2010 til 2020.

- Et område, hvor besparelser vil kunne mærkes markant, når det bliver aktuelt, er ved udskiftning af færgerne (Samsø), som i dag fremføres på diesel, siger borgmester Martin Damm.