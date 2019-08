Kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen fortæller, at Kalundborg Kommune har rettet til som følge af revisionsbemærkningerne fra Ernst & Young. Foto: Susanne Uhre-Prahl

Send til din ven. X Artiklen: Kommunaldirektør: Proceskrav tager overhånd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunaldirektør: Proceskrav tager overhånd

Kalundborg - 23. august 2019 kl. 21:07 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg Kommune har ikke rettidigt afholdt opfølgningssamtaler med sygedagpengemodtagere. Derudover har kommunen ikke overholdt fire-ugers fristen mellem sygedagpengeophør og rehabiliteringsmøde. Sådan lyder det i revisionsfirmaet Ernst & Youngs revision af de sociale udgifter i Kalundborg Kommune i 2018. Konklusionerne har i begge tilfælde medført revisionsbemærkninger.

Hvad angår sygedagpenge, viser revisionen i syv tilfælde en forsinkelse på opfølgningssamtaler på 3-11 uger. Med hensyn til jobafklaringsforløbene er fire-ugers fristen fra overgang til jobaklaringsforløb til møde i rehabiliteringsteamet i ni tilfælde blevet overskredet. Forsinkelserne ligger her på 5-21 uger.

Jan Lysgaard Thomsen, kommunaldirektør i Kalundborg Kommune, erkender, at kommunen ikke har levet op til kravene.

- Vi har ikke været gode nok, men der er samlet op, så det fungerer fremadrettet. Vi har ændret arbejdsgange, forretningsgange og ikke mindst fået bedre ledelsesopfølgning, siger han.

Mangler I ressourcer, eller hvad er der gået galt?

- Det er ikke et ressourcespørgsmål. Det handler om, at der ikke har været det nødvendige ledelsesmæssige opsyn på, at de her proceskrav er blevet opfyldt. Fokusset har været på at få folk i arbejde, siger han.

Kommunaldirektøren mener, at sidstnævnte må være det væsentligste. Her viser tallene, at antallet af Kalundborg-borgere på beskæftigelsesrelateret offentlig forsørgelse er faldet med 1,1 procent fra andet kvartal af 2018 til andet kvartal af 2019.

- Jeg prøver ikke at bortforklare noget. Det er vigtigt, at vi overholder lovens proceskrav, men det er allervigtigst at få borgerne i arbejde, siger Jan Lysgaard Thomsen.

Han mener, at proceskravene fylder for meget.

- Det er en konsekvens af tidligere beskæftigelsesreformer, at vi har de her rigide proceskrav. Jeg mener, at de har taget overhånd. Det er vores oplevelse, at det ikke er dem, der får folk i arbejde. Det gør de ansatte jobcentret, siger Jan Lysgaard Thomsen.

I forhold til revisionsbemærkningerne understreger han endvidere, at der ikke er nogen borgere, der ikke har fået de ydelser, de er berettiget til.

- Det her har ikke haft nogle konsekvenser af betydning for borgere, og det er ikke mit indtryk, at borgerne bliver frustreret over, at vi ikke overholder kravene. Det er mere noget, vi selv styrer efter. Og i de her tilfælde har vi ikke styret godt nok, siger Jan Lysgaard Thomsen.