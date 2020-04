Foto: Per Christensen

Kalundborg Rådhus dannede onsdag aften IKKE rammen om kommunalbestyrelsesmødet, der for første gang i historien var flyttet online. Det fungerede fint. Foto: Per Christensen

Kommunalbestyrelsesmøde skrev Kalundborg-historie

Det er allerede sket med udvalgsmøder, men det var første gang i historien, at Kalundborgs kommunalbestyrelsesmedlemmer afholdt deres møde online.

Man brugte mødeplatformen Zoom og interesserede kunne som vanligt følge med via hjemmesiden kommune-tv.dk.

Og man må sige, at det fungerede. Ud over lidt udfordringer med Dansk Folkepartis viceborgmester Peter Jacobsens mikrofon var der ingen problemer med teknikken bortset fra, at pauserne mellem de forskellige talere var en smule længere end på de normale møder.