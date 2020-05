Kommunalbestyrelsesmøde med ekstra god plads

Onsdag kunne Kommunalbestyrelsens 27 medlemmer for første gang siden deres møde i februar samles til kommunalbestyrelsesmøde. Af sikkerheds hensyn var mødet flyttet fra de sædvanelige lokale på Kalundborg Rådhus til en sal i Kalundborg Hallerne for at sikre, at der var plads til at alle mødedeltagere kunne holde den nødvendige afstand til hinanden. Foto: Anders Ole Olsen

