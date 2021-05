Kommunalbestyrelsen vil forsøge at imødekomme ønsker fra beboere i Bregninge i forbindelse med anlæggelsen af en ny råstofvej.Foto: Steen Rasmussen Foto: Steen Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Kommunalbestyrelsen forsøger at komme Bregninge borgere i møde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunalbestyrelsen forsøger at komme Bregninge borgere i møde

Kalundborg - 27. maj 2021 kl. 18:24 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

- En rigtig møgsag.

Sådan beskrev kommunalbestyrelsesmedlem Peter Jacobsen (DF) punktet, da kommunalbestyrelsen på sit seneste møde behandlede sagen om den planlagte råstofvej nord for Bregninge.

- Jeg tror, alle ved, at det kun er den næstbedste løsning. Jeg synes, det er tankevækkende, at der er grusgravsejere som blokerer for den ideelle løsning: en trafikvej gennem Løgtved Plantage. Det betyder, at man skubber opgaven over på skatteyderne i Kalundborg Kommune i almindelighed og i særdeleshed på borgerne i Bregninge, sagde han.

Thomas Malthesen Hjorth (SF) var helt enig med Peter Jacobsen.

- I dag kører der allerede hver dag gennemsnitligt over 200 lastbiler gennem Bregninge. Hvis vi i fremtiden skal lægge de 80 lastbiler, som kører på Eskebjergvej, til, kommer vi op på næsten 300.

- Det er en væsentlig forøgelse, men omvendt kører lastbilerne i dag 5,5 kilometer ad Kaldredvej og Eskebjergvej - veje der slet ikke er gearet til den tunge trafik, sagde han.

Inden mødet havde kommunalbestyrelsen modtaget en henvendelse fra Bregninge Beboerforening, hvor beboerforeningen var kommet med en række ønsker, her i blandt en støjdæmpende belægning på Kalundborgvej gennem Bregninge samt en begrænsning på, hvilke tidsrum der må køre råstoftransporter gennem byen.

- Kommunalbestyrelsen kan ikke begrænse tidsrummet, hvor man må køre på offentlig vej, men når man søger en gravetilladelse fra regionen, så indeholder den også en tidsbegrænsning. Her kan vi kun opfordre regionen til at have borgernes ønske med i deres betragtninger, sagde borgmester Martin Damm (V), der til gengæld var åben overfor at se på en støjdæmpende belægning på vejen.

Derudover understregede borgmesteren, at selvom kommunalbestyrelsen godkendte rammerne for den nye råstofvej, så er der ingen grund til, at kommunen gør yderligere i sagen, før der er givet gravetilladelse og indgået aftale om etablering af interne veje mellem råstofindvinderne.

- Vi er nødt til at tage det her skridt, da de ikke kan søge gravetilladelsen før vi har lavet rammerne, Det vil være helt til grin, hvis de endte med at blive enige og vores arbejde var overflødigt, sagde Martin Damm.

En enig kommunalbestyrelse godkendte denne indstilling.