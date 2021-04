Golfbanen på Røsnæs ligger i et naturskønt område - her med udsigt til Kalundborg Fjord...Fotos: Claus Sørensen

Kom og prøv golf med udsigt

Golf tiltrækker mange, og på »Golfens Dag« på Kalundborg Golfklubs bane på Røsnæs får alle, der har lyst, mulighed for at prøve, om det er noget for dem.

- Vi har et stort ønske om af få flere medlemmer ved at byde på aktiviteter, hvor man kan prøve golfspillets udfordringer og glæder, fortæller Mogens Hansen, medlem af Kalundborg Golfklubs rekrutteringsudvalg.

Kalundborg Golfklub ligger i et naturskønt område, hvor der på de første ni huller er smuk udsigt ud mod Sejerøbugten og på de sidste nihuller en fantastisk udsigt mod Kalundborg Fjord, ofte med flere store skibe liggende for anker.

Frivillige fra golfklubben vil på dagen vejlede om, hvordan golfspillet finder sted, og alle kommer til at prøvet at spille golf på klubbens træningsområder.

Mogens Hansen udtrykker håb om, at mange vil benytte sig af muligheden: - Vi prøver at sparke i jorden på alle mulige måder for at få nogle flere medlemmer.