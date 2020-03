Foto: Per Christensen

Brian Vidtøft Nielsen fortæller, at håndværkerne har mange forholdsregler i forhold til coronasmitte, mens byggeriet af kollegieværelser er i gang. Foto: Per Christensen

Kollegiebyggeri går som planlagt

Brian Vidtøft Nielsen, ejer af det tidligere Kalundborg Sygehus, som nu er ved at blive bygget om til kollegium og lejligheder, glæder sig over, at byggeriet foreløbigt skrider frem som planlagt.

Den 9. marts kunne håndværkerne gå i gang efter byggetilladelsen var givet fra Kalundborg Kommune.

Der er omkring 20 håndværkere i gang med at sætte gipsplader op og trække ledninger, og der bliver taget særlige forholdsregler på grund af coronavirus.

– Arbejdspladsen bliver sprittet af fire gange om dagen, og håndværkere arbejder på forskellige etager, så der er mest mulig afstand. Nogle arbejder også om aftenen og i weekenden, så de ikke er så meget i kontakt, fortæller Brian Vidtøft Nielsen.

Han holder sig også selv hjemme fra byggepladsen og klarer arbejdet via telefon og mail.

- Vi holder vejret, og håber, at vi ikke bliver ramt af coronavirus, siger han.