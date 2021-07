Aase Due (S): - Jeg har aldrig haft til hensigt at skabe splid og uro i kulturudvalget, men blot påpege et behov for fællesskab. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Kollega til Aase Due: - Gå af som næst- formand

07. juli 2021

Af Bjarne Robdrup

- Træk dig som næstformand i kultur­udvalget. Vi har ikke tillid til dig længere.

Sådan sagde et enkelt medlem til Aase Due (S) under mødet i kulturudvalget i går, hvor Aase Dues offentligt fremsatte forslag (både på Facebook og i Nordvestnyt) om, at Kalundborg Kommune bør være tovholder på storskærmsfester, mens danskerne er helt oppe at køre på grund af fodboldlandsholdets EM-succes, blev drøftet. Aase Jørgensen Due har fået stor medvind blandt mange borgere, hvor hun ikke mindst har slået på behovet for at styrke fællesskabet efter halvandet års isolation i coronapandemien - med fodboldlandsholdets gigantiske succes var der mulighed for det her og nu.

- Jeg havde nok ikke forventet, at angrebene var så personlige, men kritikken i udvalget fra stort set alle fronter bygger på, at de øvrige udvalgsmedlemmer og den kommunale administration er blevet kontaktet af rigtig mange mennesker, der ikke forstår, det ikke kan lade sig gøre at sætte storskærmsaktiviteter i scene - når man nu kan gøre det i så mange andre byer.

- Det er ikke, fordi de øvrige udvalgsmedlemmer ikke også ønsker at fremme og understøtte fællesskabet i denne tid. De peger bare på, at det ikke kan lade sig gøre, og det fik jeg masser af kritik af, siger Aase Jørgensen Due.

Hun slår fast, at hun ikke ønsker at skabe splid og ballade:

- Jeg har på ingen måde ønsket at udstille kulturudvalget som om, de var modstandere af storskærms-arrangementer. Og det har jeg heller ikke gjort, siger hun.

Er du rystet?

- Altså, jeg havde ikke forudset eller forventet så massiv kritik, endsige angreb på min person. Ikke mindst, da jeg blev anmodet om at trække mig som næstformand i udvalget, da man ikke mere har tillid til min person.

Har du ændret opfattelse?

- Jeg står stadig fast på, at der er behov for at understøtte fællesskabet, så vi kan få sådan et storskærmsarrangement, gerne med en tovholder i form af en eller flere foreninger - og med den nødvendige hjælp fra kommunen.

Men jeg skal også tilføje, at jeg på mødet blev orienteret om. at det er langt mere besværligt, end man umiddelbart kunne forudse på grund af mange regler, hvor restriktioner gælder fra den dag, man søger. Der er store udgifter på rettigheder til at vise kampen, som, fik jeg oplyst, kan ligge mellem 100.000 og 200.000 kroner.

Det kan jeg ikke imødegå. Jeg har kun den viden, at vi i Kalundborg har betalt licens, siger Aase Jørgensen Due - og tilføjer:

- Vi er i kultur- og fritidsudvalget enige om, at det fremadrettet skal være frivillige, der afholder arrangementer. Men vi skal gerne have en tovholder/koordinator, som hjælper, som tidligere, for at få Havneparken op at køre igen.

Aase vidste besked

Formanden for kulturudvalget, Hans Munk (R):

- Naturligvis skal Aase Jørgensen Due ikke trække sig som næstformand. Men jeg havde gerne set, at hun havde vendt sine synspunkter med udvalget, før hun gik ud i offentligheden. Og jeg må også sige, at Aase har været vidende om, hvad der reelt var muligt - og hvad der ikke kunne gennemføres.

Kommunen har været i kontakt med foreninger, herunder idrætsforeninger, som ikke har ønsket at gå ind i storskærmsarrangementer. Det skyldes de mange krav til eksempelvis hegn, kontrollører og vagter, toiletvogne, siddepladser og mere, siger Hans Munk og tilføjer:

- I andre byer er det virksomheder eller foreninger, der har været aktive. Ikke de enkelte kommuner.