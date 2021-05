Vandet er endnu for koldt, og derfor rykkes forårsprogrammet 14 dage. Fra venstre ses Marie Møller Gunnarsson, Kurt Vehl og Per Jepsen. Foto: Eva Lyng Johansen

Koldt forår udsætter vandsportsaktiviteter

Men på grund af det kolde forår, så er vandtemperaturerne stadig for lave til vandsportsaktiviter. I mandags blev temperaturen målt til at være otte grader.

I løbet af de seks uger bliver der mulighed for, at de unge kan afprøve kajak, roning, windsurf, fiskeri, drageflyvning, SUP eller optimistjolle. For de mere kreative bliver der mulighed for at lave stenopstillinger eller male på sten, lave smykker eller fremstille blomster.