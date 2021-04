Se billedserie Lørdag genåbnede Ishjørnet i Vænget til en ny sæson. Jørgen og 10 år gamle Mark var blandt dagens første kunder. Foto. Mie Neel Foto: Mie Neel

Kolde is og håb om lysere tider

Kalundborg - 18. april 2021 kl. 14:16 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Der gik ikke mange minutter fra Ishjørnet ved Kino Den Blå Engel åbnede lørdag til de første kunder stod i butikken. Det var den fem år gamle Madeleine og hendes mor.

- Vi kommer egentlig fra Borup, men er på besøg ved nogle venner. Deres barn skulle sove eftermiddagslur, så vi gik en tur, og da vi så iskiosken var åben, mente Madeline vi skulle herind, forklarer moderen mens den 5årige har rigeligt at gøre med at håndtere sin store softice.

Kino Den Blå Engel havde sidste sommer stor succes med iskiosken, i et år som ellers mildest talt var udfordrende for den lokale biograf, og Annette Sønder Nielsen, der sammen med broderen Brian Sønder Andersen driver biografen, lagde ikke skjul på, at hun var glad for at kunne genåbne kiosken.

- Vi håber, at det begynder at lysne fra nu af. Retningslinjerne er endnu ikke på plads, men vi forventer at kunne genåbne biografen den 6. maj, fortæller hun.

Annette Sønder Nielsen håber, at man som minimum kan åbne op til de samme vilkår, som man havde inden nedlukningen lige før Jul.

- Hvis vi kan få lov til det, så tror jeg at vi kan få en god sommer. Vi har flere gode danske film på programmet, som nok skal kunne trække et stort publikum, og jeg har en fornemmelse af at folk er ved at være trætte af at sidde hjemme i stuen og streame film på fjernsynet, og gerne vil til og komme i biografen igen og se de nye film på det store lærred, siger hun.

Når Kino Den Blå Engel åbner, vil det blandt andet være med filmene »Retfærdighedens Ryttere« og »Lille Sommerfugl«, flere film er desuden på vej, fortæller Annette Sønder Nielsen.