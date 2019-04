Se billedserie På Allikelund Gymnasium lyttede omkring 60 unge fredag formiddag til foredraget om hjernen og om kokain. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Kokain dræber glæden

Kokain dræber glæden

Kalundborg - 26. april 2019

Hvad er det helt præcist, der gør stoffer så farlige? Og hvad sker der i hjernen, når man tager kokain?

Svarene på de to centrale spørgsmål var kernen i et foredrag ved lektor Claus Juul Løland fra Københavns Universitet, som blev holdt for eleverne på Allikelund Gymnasium fredag formiddag. Arrangementet var et led i Forskningens Døgn, som indtog biotekbyen Kalundborg.

Claus Juul Løland, der er lektor og ph.d fra Institut for Neurovidenskab og Farmakologi ved Københavns Universitet, forklarede først om hjernen, som han kalder den mest interessante del af menneskets krop, og han fortalte, at det kan føles fantastisk at tage kokain, især den første gang, men det har fatale konsekvenser for hjernen.

Skizofreni eller skizofreni-­lignende tilstande er en anerkendt følgevirkning af kokain.

Kokain virker, som det gør, fordi stoffet skaber en overstimulering af vores dopaminreceptorer. Antipsykotika, der bruges i behandlingen af skizofreni, er netop hæmmere af dopaminreceptoren.

Hos nogle mennesker kræver det kun, at man prøver kokain én enkelt gang, før det får alvorlige konsekvenser, oplyser Claus Juul Løland.

Ud over følgesygdommene forklarer han, at et kokainmisbrug også kan føre til, at man holder op med at glæde sig over de små ting i livet: Ens livret er ikke så god som den plejer. Det seneste hit i radioen er ikke interessant. Man nyder ikke en smuk forårsdag. Det er først, når man har taget kokain, at hverdagen igen bliver interessant.

Men effekten af kokain falder og falder. En af grundende til, at mus ikke bliver ved med at have den samme effekt af kokain, skyldes, at deres dopamin ikke blev optaget af deres afsendernerver. Når det sker, kan dopaminen ikke benyttes igen, og det gør, at nerven bliver udtømt for dens lager af dopamin.

Kort sagt: Hjernen kommer ikke til at føle den samme rus, som den gjorde den allerførste gang, man tog kokain.

For at forstå helt præcist, hvad der sker i hjernen, når man tager kokain, skal man holde tungen lige i munden. Claus Juul Løland forklarer, at det er en kompleks proces, som sker mellem hjernens omkring 100 milliarder nerveceller.

Der frigøres dopamin mellem cellerne, og det fortæller hjernen, at det er rart at spise lækker chokolade - eller at tage kokain. Men noget går dog helt galt inde i hjernen, når det er kokain og ikke chokolade, som vi indtager.

Normalt kan transportproteinerne fjerne dopamin mellem de to nerver, men når man indtager kokain, så blokerer det for transportproteinerne, og derfor forsvinder dopamin ikke igen. Det vil i stedet oversvømme modtagernerven. Man kan kalde det for en kemisk form for hjernevask, forklarer Claus Juul Løland.