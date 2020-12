Den pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på fortove kræver flere behandlinger, viser erfaringen. Foto: Ulrik Reimann

Kogende vand mod kommunalt ukrudt

Kalundborg - 03. december 2020 kl. 06:12 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen

Kommunalbestyrelsen i Kalundborg har i sin reviderede pesticidhandleplan besluttet at begrænse brugen af pesticider på kommunale arealer. En status over den pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på fortove viser, at det må forventes, at også 2021 bliver et læringsår.

I forbindelse med budget­aftalen for 2020-2023 blev der afsat en driftsbevilling på en million kroner årligt fra 2020 til maskinel rydning af ukrudt på faste belægninger i byerne.

I forbindelse med beslutningerne om at foretage pesticidfri ukrudtsbekæmpelse på en lang række belægninger er der i 2020 indkøbt en såkaldt WeedMaster. Maskinen identificerer med et lille kamera eventuel vækst og igangsætter ukrudtsbekæmpelse med små stråler kogende vand.

Maskinen har i sommeren 2020 kørt test på forholdsvist ubrudte strækninger i en række af kommunens byer, og erfaringerne fra ukrudtsbekæmpelsen på fortovene i 2020 har vist, at der i en overgangsperiode har været brugt en del ressourcer på at komme på omgangshøjde med det eksisterende ukrudt.

Veletableret ukrudt kan ikke umiddelbart fjernes med kogning, men kræver en forudgående mekanisk bekæmpelse. Dette er foretaget med en nyindkøbt stålbørste monteret på traktor, efterfulgt af en fejning af det afbørstede ukrudt.

Det må forventes, at der i de første år, hvor koge-metoden anvendes, skal foretages flere behandlinger end de følgende år. Der er endnu ikke fuldt overblik over det nødvendige antal kogninger, blandt andet fordi visse typer ukrudt er mere resistente overfor kogning end andre.

Store mængder vand

Der anvendes store mængder vand til behandlingerne. Der tappes vand på flere lokationer i kommunen, men mængderne af vand tappet på materielpladsen på Rynkevangen er blevet registreret de seneste måneder. Her tappes månedligt mellem 50 og 60 kubikmeter vand til ukrudtsbekæmpelse. For at mindske forbrug af grundvand er der derfor i november etableret to tanke på hver 15 kubikmeter til opsamling af regnvand fra taget på koldhallen på materielpladsen.

I forhold til bekæmpelse af invasive arter, er der foretaget et forsøg på et areal med japansk pileurt på Slagelsevej. Den ene halvdel af arealet er sprøjtet med RoundUp, mens den anden halvdel er kogt. Det er tydeligt, at kogning kræver en del flere behandlinger. Ved bekæmpelse af bjørneklo er erfaringerne, at kogning kan foretages på områder, hvor planterne er nemt tilgængelige, mens svært tilgængelige planter fortsat bør bekæmpes med rodstikning, hvor det er muligt, alternativt med RoundUp.

Pesticidforbruget frem til den 26. november 2020 ligger på 7,79 liter. Sidste år lå pesticidforbruget på samme tidspunkt på cirka 80 liter, oplyses det i en orientering til teknik- og miljøudvalget fra Vej, Ejendom og Affald.