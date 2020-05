Kørte ind i privat hegn og flygtede

Søndag morgen omkring kl. 7.30 fik politiet en anmeldelse om, at en bil var forulykket og havde påkørt et privat hegn på Rødtjørnevej ved Ruds Vedby.

Da føreren af den forulykkede bil erfarede, at politiet var på vej til stedet, forlod han stedet uden at give sig til kende over for ejerne af hegnet.