Kørte galt og rullede rundt flere gange

Klokken 20.42 søndag aften fik Midt og Vestsjællands Politi en melding om en voldsom soloulykke på Dyssevej ved landsbyen Jerslev.

Her havde en mandlig bilist mistet herredømmet over sin bil, hvorefter bilen rullede rundt flere gange.

Det oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands politi til sn.dk.

- Han var fastklem og måtte derfor skæres fri. Efterfølgende blev han kørt til sygehuset for at blive undersøgt for sine skader, men han har ikke været i livsfare, oplyser vagtchefen.