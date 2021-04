Bent Grue ser frem til at genoptage arbejdet som kørelærer i Kalundborg. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Køreskoler i knæ - nu skal puklen afvikles Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Køreskoler i knæ - nu skal puklen afvikles

Kalundborg - 06. april 2021 kl. 19:17 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Det var en glædens dag, da de liberale erhverv tirsdag fik lov at genåbne efter måneder uden kunder og indtægter. Blandt de erhverv, der nu igen har fået lov at arbejde, er køreskolerne, og genåbningen er kærkommen, lyder det fra landsformand for Dansk Kørelærer-Union, Bent Grue:

- Der er ingen tvivl om, at hele køreskolebranchen er hårdt ramt af de her fire måneders nedlukning. Vi hører, at flere køreskoler er tvunget i knæ økonomisk, og det giver helt naturligt nogle frustrationer i branchen. Samtidig er der selvfølgelig en stor glæde over, at vi kan få lov at åbne igen, og kørelærerne er klar til at komme i gang. Hvis det ender med endnu en nedlukning, er jeg bange for, at flere vil gå nedenom og hjem, siger han.

Fra Dansk Køreskole-Union lyder det, at mellem 10.000 og 12.000 køreprøver er blevet aflyst på grund af nedlukningen, hvilket har medført en stor pukkel, der skal afvikles, inden hverdagen igen bliver normal på landets køreskoler. Med krav om afstand mellem eleverne i teorilokalerne er det ikke muligt at have lige så mange elever på samme tid som inden nedlukningen, så det kommer til at tage tid, før puklen er væk.

- Vi er på nogle punkter en heldig branche, fordi der altid vil være behov for at udstede kørekort. Problemet bliver at få plads til alle eleverne. De elever, der skulle være begyndt i januar, februar og marts, de kommer jo ind og skal starte før dem, der efter planen skulle være begyndt nu. Vi skal nok hen sidst på året, inden puklen er helt afviklet, siger Bent Grue.

Uvished det største problem Udover at være landsformand for Dansk Køreskole-Union er Bent Grue også indehaver af Grues Køreskole i Kalundborg, så han kan også tale af egen erfaring, når det snakken går på konsekvenserne af nedlukningen og udsigterne for fremtiden.

- Der har ikke været nogen indtægter overhovedet, men der er stadig ting, der skal betales. Det er rigtig kedeligt at se røde tal på bundlinjen, men vi er en gammel og velrenommeret køreskole, så vi har heldigvis haft lidt penge at tage af, siger han.

For Bent Grue har det største problem under nedlukningen været uvisheden. For med udmelding på udmelding, der hver gang siger noget forskelligt, har det været svært at planlægge, og det er også gået ud over eleverne.

Bent Grue har under nedlukningen holdt køreskolens elever opdaterede over SMS, men ligesom de udmeldinger, Bent Grue har fået fra myndighederne, flere gange har vist sig ikke at holde, har SMS'erne til eleverne heller ikke været til at regne med.

- Vores elever må synes, vi er tossede, med alle de SMS'er, vi har sendt dem under nedlukningen. Det har været en rigtig øv-situation. Vi står med elever, der skulle have været til køreprøve i januar, som stadig ikke har været oppe, og generhververe, der endnu ikke har kunnet få kørekortet tilbage. Det er smadderærgerligt.

Nu er måneders usikkerhed slut, og Bent Grue og de andre kørelærere kan - med visse forholdsregler - genoptage arbejdet og uddanne nye bilister.

Elever skal til både praktisk og teoretisk undervisning kunne fremvise et gyldigt coronapas, og al kørsel foregår med mundbind eller visir.