Køreforeningen fylder 40 år

Jens Anker Larsen var manden, der for 40 år siden tog initiativ til at stifte Kalundborgegnens Køreforening. Han er stadig aktiv i foreningen og er ildsjælen, som sammen med Christina Jensen, har tilrettelagt fejringen af 40 års fødselsdagen, som holdes lørdag den 3. marts på Lynglodden 4, hvor køreforeningen har hjemmebane.

- Alle velkomne denne dag, hvor vi begynder klokken 11 med at fortælle lidt om foreningens start. Nogle af klubbens medlemmer har lovet, at de har heste med og kører lidt kegler og kaperkørsel, fortæller Jens Anker Larsen.

Køreforeningen serverer pølser med brød og drikkelse, og så er der mulighed for at se og læse i de mange udklipsbøger, som ligger til fri afbenyttelse.

Jens Anker Larsen han for nylig sagt farvel til sine heste, og går nu og overvejer, om at han skal gå i gang med at træne to nye heste. Men nu gælder det først og fremmest fejringen af den forening, han grundlagde for 40 år siden.